Toyota Yaris sablay sensor

Pinapa-Recall ng Toyota Motor Philippines Corp. ang Toyota GR Yaris na ginawa mula June 3, 2021 hanggang August 2, 2021 para matingnan ang sensors na nakatutulong sa pagparada ng sasakyan.

Sa sulat sa Department of Trade and Industry (DTI) sinabi ni TMPC First Vice President Bernardino Arevalo na 94 units ang apektado sa recall.

Aniya, may millimeter wave sensor o radar sensor ang mga Toyota GR Yaris at camera para ma-detect ang mga bagay na maaa¬ring mabunggo ng sasakyan para maagapan ng driver.

Natutulungan ng sensor ang mga driver at may tinatawag din itong pre-collision system (PCS).

Sabi ni Arevalo, may mga pagkakataon na hindi nakumpleto o natapos ng maayos ang initialization ng radar sensor sa planta at maaaring hindi ito na-activate. Sa ganitong pagkakataon, hindi made-detect ng sasakyan kung may bagay itong mababangga at hindi nito matitimbrehan ang driver at hindi rin matutulungan ang driver magpreno, ayon sa disenyo nito.

Dagdag pa ni Arevalo, hindi rin malalaman ng driver na hindi umaandar ang PCS dahil hindi ito na-activate.

Kung hindi umaandar ang PCS ay hindi rin malalaman ng driver na hindi ito umaandar, maaaring mabangga ito kaya’t pinadadala ng Toyota ang mga unit sa casa para mainspeksiyon at ma-initialize ang millimeter wave sensor nang walang gastos sa may-ari ng sasakyan. (Eileen Mencias)