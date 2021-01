Tourist spots sa Ilocos Norte at Ilocos Sur, puwede nang bisitahin

Kilala ang Ilocos Norte at Ilocos Sur sa buong mundo bilang tourist spots. Ang Norte, kilala bilang “renewable energy capital of Southeast Asia” dahil dito matatagpuan ang pinakamalaking wind farm sa buong Pilipinas. May bersyon din sila ng leaning tower of Pisa sa Laoag City: ang Sinking Bell Tower.

Mayroon din tayong bersyon ng Sahara Desert sa Lapaz Sand Dunes. Umaabot sa 30 meters ang sand dunes dito. Sa ganda ng tanawin, naging lokasyon ito ng maraming Hollywood na pelikula katulad ng Mad Max at Born on the Fourth of July. Sa Norte rin matatagpuan ang Paoay Church, isang UNESCO world heritage site.

Ilocos Sur ang lugar para sa mga mahilig sa historical landmark. Dito matatagpuan ang Calle Crisologo, isang probinsyang prineserba mula pa noong panahon ng Kastila. Sikat din ang Vigan Cathedral, na isa ring UNESCO World Heritage Site. Para sa mga gustong mag-relax sa beach, puwede ring dumaan sa Mindoro Beach ng Vigan.

Dahil sa COVID-19 pandemic, naghigpit sa turista ang Ilocos Sur at Ilocos Norte. Para sa mga turistang nais bumisita rito, may ilang patakarang kailangang sundin:

RT-PCR test VS RTD – Kung galing ang turista sa mga lugar na mataas ang infection rate ng COVID-19, kailangang magprisenta ng negatibong RT-PCR swab test at RTD test 72 oras bago ang punta sa Ilocos. Kung galing naman sa lugar na mababa ang infection rate, rapid test kit lang ang kailangan. Siguraduhing mula sa laboratoryong may accreditation ag swab test.

Restriksyon – Hindi puwedeng pumunta sa Ilocos ang mga bata, buntis at may comorbities.

Entry points – Badoc at Pagudpud lang ang entry points papunta sa Ilocos. Tinatanggap lang ang mga turista mula 6AM hanggang 10AM.

SafePass QR Code – Rekesito sa lahat ng turista ang pre-registration sa official website ng Ilocos Sur at Ilocos Norte. Kailangan ding magpasa ng health declaration form bago mabigyan ng Safe Pass QR Code.

Bukas na bukas ang Ilocos para sa mga turista. Kailangan lang ng sapat na ingat para masigurado ang kaligtasan ng lahat. Siguraduhing laging may face shield at mask, dahil hindi tumatanggap ng pasahero ang mga pampublikong sasakyan kung wala ang mga ito.