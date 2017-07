Tourist market sa London, nasunog

By Noel Abuel

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Naabo ang isa sa pinakamalaki at kilalang palengke sa Camden, London makaraang tupukin ng apoy.

Ayon sa ulat, tumagal ng mahabang oras ang apoy bago ito naapula ng mga rumespondeng bombero.

Sampung fire engines at 70 bombero ang mabilis na rumesponde sa Camden Lock Market para sugpuin ang sunog na nagsimula sa isang Indian restaurant na nasa loob ng nasabing palengke.

Wala pang linaw kung ano ang pinagmulan ng apoy sa palengke na mayroong tatlong palapag.

Ayon sa London Fire Brigade, nasunog ang tatlong palapag maging ang bubungang bahagi ng gusali.

Ang Camden Market ay dinarayo ng mga turista at mayroong mahigit 1,000 shops at stalls.

Wala pa namang napaulat na may nasaktan o nasugatan sa sunog.