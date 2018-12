Tourism, ICT ug construction maoy bag-ong programa sa TESDA

Gilusad sa Technical Education and Skills Development Authority (Tesda) ang ilang four-year technical-vocational program alang sa pipila ka propesyon.

Matud ni Tesda Dir. General Isidro Lapeña, ang ilang National Technical Education and Skills Development (NTESDP) gi-sentro sa turismo, construction, information and communications technology (ICT), transport, storage, agriculture and agro-processing, food and electronics manufacturing, health, wellness ug uban pang social services.

Matid niya nga tumong niini nga madugangan ang nagkulang nga mga mamumuo sa nahisgutang sector.

Nasayrab nga ang programa sugdan sa sunod tuig ug ipatuman kini hangtud sa 2022 uban sa pagpakig-alayon sa mga LGU ug pribadong sektor.

Subay niini matud ni Lapeña nga ilang bansayun ang ilang mga moretirong kawani aron adunay kapangitaan ug adunay matrabaho sa ilang oagpahawa sa serbisyo.

“Minsan ang isang retirado ay bumabalik sa kanyang opisina kasi wala siyang alam gawin, kaya maganda sigurong na ang ating mga magreretirong empleyado ay sumailalim sa skills training para alam nila ang kanilang magiging trabaho paglabas ng ahensya,” matud ni Lapeña.