Tourism, food business worker isunod sa turukan kontra COVID

Nananawagan ang isang advocacy group na kung maari pagkatapos ng mga frontliners ay sunod bakunahan ang mga manggagawa sa turismo at food business.

Ayon kay Edmund Mayormita, tagapagsalita ng Grupong Turismo, Isulong Mo, “gusto ng pamahalaan na buhayin agad ang ekonomiya, definitely tourism is the fastest way kasi isang taon nakakulong sa bahay ang mga tao and surely they want to go somewhere else”.

“Sigurado maeenganyo ang mga turista lalo na mga local tourist na pumunta sa isang pasyalan kung alam nila na hindi sila mahahawa ng mga workers doon dahil nabakunahan na sila”, dagdag pa ni Mayormita.

Aniya, “Siyempre kapag may pasyalan may mga kainan kaya kailangan din mabakunahan yung mga nasa food sector”.

Magpapadala ng liham ang grupong turismo sa Inter-Agency Task Force (IATF) ngayong linggo para iparating ang kanilang kahilingan.

Kapag makita ng mga tao na nabakunahan na ang mga tourist spot workers tiyak dadagsain na naman ng mfa tao ang mga tourist destinations sa bansa lalo’t papalapit na ang summer dagdag pa ni Mayormita.

Ang turismo isulong mo ay kinabibilangan ng libo-libong mga manggagawa mula sa tourism industry mula sa tourist guides hanggang sa mga bankero at mga masahista.