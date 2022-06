Tour guide sa Albay nakatapos na cum laude

Nagbunga na ang lahat ng pagsisikap ng working student mula sa Albay nang makatapos ito sa pag-aaral sa kolehiyo habang suma-sideline sa pagiging tour guide, at may bonus pa dahil nakamit niya ang pagi­ging cum laude.

Hinangaan ng mga netizen ang kasipagan ng 22-anyos na si Patrick David Broqueza na may kursong Bachelor of Science Secondary Education major in Science sa Bicol University.

Ayon kay Broqueza, nakapag-ipon siya mula sa mga tip na ibinigay sa kanya ng mga guest at turista lalong-lalo na sa mga dayuhan at celebrity. Ilan sa mga ipinakita at ipinagmalaki niya sa mga turista ay ang Underground River Park na matatagpuan sa South Western Border ng Albay, boundary ng bayan ng Muzon sa Sorsogon sa Bicol.

Mahilig na umano talagang sumali sa mga local training at pagtu-tour guide si Broqueza at ngayon ay anim na taon na siyang tour guide.

Gayunman, dahil sa pandemya, naging mahina ang turismo at ang naipon niyang pera ay nagastos niya para sa panga­ngailangan ng kanilang pamilya. Pero hindi dito tumigil si Broqueza.

Dinoble niya ang sipag sa kanyang pag-aaral. Matiyagang du­malo sa online class at nanghiram ng laptop sa kaklase upang matapos ang kanyang thesis. At sa kabila ng mga hamon sa sitwasyon at ng pagiging working student, siya ay magtatapos nang may karangalan.

“Iyong mga hindrances consider it as opportunities po to hone yourself, to be a better version of yourself. Ang life po will bombard us with so much challenges, ‘di po iyon mawawala,” sabi ni Broqueza.

Dagdag pa niya, “There’s always a way po. A way that will not always be that easy. It will take time but the thing is you should not give up.”

Sa July 9 na gaganapin ang kanilang graduation ceremony kung saan tatanggapin niya ang nasabing parangal. (Plor Rabina)