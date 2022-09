Tots kasado humambalos

Mga laro sa Biyernes:

(Nakhon Ratchasima, Thailand)

4:00pm — Vietnam vs Indonesia

7:00pm Philippines vs Thailand

TUMULAK na pa-Thailand ang Creamline Cool Smashers-Philippine national team sa pangunguna ni back-to-back Premier Volleyball League (PVL) conference MVP Diana Mae “Tots” Carlos upang subukang padapain ang mga kalapit-bansa sa Southeast Asia sa ASEAN Grand Prix sa Korat Chatchai Hall, Nakhon Ratchasima simula Biyernes.

Matapos magpakitang-gilas sa Oceania-Asian region sa nagdaang Asian Volleyball Confederation Cup for Women, tatangkain naman ngayon ng 24-anyos na opposite hitter na dalhin ang malupit na arsenal kontra Thailand, Vietnam at Indonesia at mahigitan ang bronze medal finish sa dalawang leg sa 2019 edisyon na ginanap sa parehong lugar at sa Santa Rosa Sports Complex sa Santa Rosa, Laguna.

Humataw ang dating University of the Philippines Lady Maroon sa AVC tourney upang buuin ang samahan nila nina Jessica Margarett “Jema” Galanza at Michelle Gumabao at makuha ang pinakamataas na pagtatapos sa kasayaysan ng tourneo sa sixth-place finish.

Bukod sa tatlo, patuloy na makakatulong din sa kampanya ng CCS-National squad sina Jeanette Panaga, libero Kyla Atienza, PVL Finals MVP Celine Domingo, Kyle Negrito, Fille Cainglet, Rizza Mandapat, Rose Vargas, Lorie Lyn Bernardo, Jorella De Jesus, Pau Soriano at ang nagbabalik na si Risa Sato, habang manonood lamang si team captain Alyssa Valdez, na patuloy na pinagbabawalang makalahok sa kumpetisyon ng mga doktor dahil nagpapagaling pa mula sa dengue.

Kasama ng koponan sina head coach Sherwin Meneses, assistant Karlo Martin Santos, strength and conditioning coach Mark Caron at Ariel Morado Jr., team managers Ma. Carlota Celda at Alan Acero, physical therapists Anna Liza Demegillo at Philippine national team head coach Jorge de Brito Sousa ng Brazil.

Sasabak sa tatlong magkakasunod na laro ang Pilipinas kontra sa mga bansang Indonesia, Vietnam at Thailand.

Makakalaban ng national squad ang 13-time Southeast Asian Games champion na Thailand sa main game sa alas-7:00 ng gabi sa Setyembre 9. (Gerard Arce)