Totoy world record sa luwang ng nganga

Muling nabawi ng isang totoy mula sa Minnesota ang Guinness World Record nang masungkit nito ang may pinakamalaking bunganga at luwang ng pagnganga na sumusukat sa apat na pulgada.

Ang 14-anyos na si Isaac Johnson ay una nang nakuha ang record noong 2019, nang ang nganga ng kanyang bibig ay sumukat ng 3.67 na pulgada. Subalit nawala niya ang record sa isang teenager sa Pennsylvania makalipas lamang ang ilang buwan.

“I guess it just grew over time as I grew. Maybe doing it, opening my mouth, stretches it out. Maybe that helped, too,” pahayag ni Johnson sa KMSP-TV.

Ayon kay Johnson inimbitahan siyang lumabas sa TV show sa Italy sa susunod na taon kaugnay sa kanyang pagiging Guinness World Record .

“It’s been an amazing, unforgettable experience that I’m very lucky to just have naturally — to just have a naturally big mouth,” proud na saad ni Johnson. (Riz Dominguez)