Topex: Calvin kinakalawang

KITA ang excitement ni Calvin Abueva na nakapasok sa PBA Bubble sa Clark Freeport Economic Zone.

Tulad ng kanyang mga tagahanga at kababayan sa Pampanga, umaasa rin si Abueva na tatanggalin na ang indefinite suspension sa kanya at makakapaglaro na sa restart ng Philippine Cup umpisa sa October 11.

Dahil suspendido pa, hindi nasama ang pangalan ni Abueva sa lineup ng Phoenix Super LPG.

Si interim coach Topex Robinson ang maya’t mayang nagbibigay ng update sa kanyang player na hinawakan na niya dati noong college pa sa San Sebastian.

“He was the same as before, still a bundle of energy,” ani coach Topex. June 2019 pa huling nakalaro sa PBA si Abueva bago sinuspinde.

Wala pa sa dating kondisyon ang The Beast, pero konting hasa pa ay makukuha rin. “Still far from the typical Calvin, but we will take it from there,” dagdag ni Robinson. (VE)