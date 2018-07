Top trabaho generator sa bansa

Dahil po sa pagbabago sa school calendar ng ilang mga college at university, marami pong katatanggap lang ng diploma nitong katatapos na buwan ng Hunyo.

Para sa mga fresh graduate na pinag-iisipan ngayon kung anong trabaho ang maaari nilang applyan, makakatulong po ang ginawang pag-aaral ng Jobstreet.com tungkol sa top trabaho gene­rator sa Pilipinas ngayon.

Kung dami po ng mga job opening ang basehan, nangunguna po ang Business Process Outsourcing (BPO), Information Techno­logy (IT), Data Analytics and Security, Legal and Public Relations, Tech-Voc, Retail and Manufacturing, at O­perational and Backbone Position.

Kabilang po ang mga call center agent, animator, software developer, website developer, at graphic designer sa mga in-demand sa BPO industry.

Ayon sa DOLE, patuloy din po ang pagtaas ng demand para sa mga legal at medical transcriptionist at accountant.

Dahil sa pagyabong ng IT, marami rin pong job ope­ning para sa mga software engineer. Mataas po ang entry-level salary sa mga IT-related na trabaho na aabot ng P21,947 kada buwan.

Para sa mga nagpaplano pa lang sa kursong kukuhanin sa pasukan ngayong Agosto, makabubuti pong ikonsidera ang mga kursong naka-align sa statistics at mathematics. Ito po ang kalimitang background ng mga data security professional na in demand din po ngayon.

Tumatanggap po ng halos P30,000 kada buwan na entry-salary ang mga manggagawang may ganitong trabaho.

Nasa listahan din po ng top trabaho generator ng Jobstreet ang mga trabahong pang-tech-voc.

Sa mga pag-aaral po namin noon sa TESDA, hindi po talaga kailangang mag-kolehiyo ang lahat ng Filipino sapagkat marami rin pong oportunidad sa mga middle-level position o ‘blue-collar’ tulad ng retail, manufacturing at construction.

Kaya’t sinikap po na­ting isama ang free tech-voc training sa Republic Act 10931 o ang ‘Universal Access to Quality Tertiary Education Act’ para mas maraming Filipino ang makakuha ng TESDA National Certificate o NC na magsisilbing lisensya nila para agad magkatrabaho.

Kaugnay po ng mga trabahong inaalok sa construction industry, inilunsad na po ang ‘Jobs Jobs Jobs’ Portal ng pamahalaan. May kabuuang 14,481 open position po ngayon na maaari niyong pagpilian sa www.build.gov.ph.

Bukod sa mga ‘blue-collar’ jobs, mataas din po ang demand sa sales, marke­ting, admin work gayundin ang mga teller sa bangko o iyong mga operational at backbone position.

Sa pagdedesisyon tungkol sa kukuhaning kurso o training, mainam pong alamin ang top trabaho generator sa bansa nang maging mas mabilis po ang transition niyo mula sa eskwela patungo sa mga kompanya. Kapag tuluyang naipatupad ang PQF Law o RA 10968 na ating isinulong sa Kongreso, lalong mapag-uugnay ang education at training sa mga trabaho generator sa Pilipinas at mas maraming Pilipino ang mabibigyan ng pantay na oportunidad para umasenso.

Job Fair Schedule

July 2: LGU Hagonoy/PESO Hagonoy Job Fair; Municipal Compound, Pob­lacion, Hagonoy, Bulacan

July 2: Pammadayaw Job Fair; Municipal Gymnasium; Diffun, Quirino

July 3: Araw ng Roxas Job Fair; Roxas Arts, Culture And Sports Complex Astrodome; Roxas, Isabela

July 8: Cebu Provincial Capitol PESO Job Fair; Capitol Social Hall, Cebu Provincial Capitol Bldg.; Cebu City

***

Maligayang Kapista­han po ng Krus sa Wawa at pagdiriwang ng Pagoda Festival ngayong Hulyo 7, 2018 sa ating mga kababayan sa Bocaue, Bulacan.(senatorjoelvillanueva@yahoo.com)