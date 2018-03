Top Rank, MP Promotions sabong sa Pacquiao fight

AYON sa kampo ni Emmanuel ‘Manny’ Pacquiao, kumalas na sila sa Top Rank Promotions ni Bob Arum. Sagot ni Arum: No way!

Mariing itinanggi at kinontra ni Arum na ku­malas na sa kanyang promotional outfit ang eight-­division world boxing champion at sinabing nananatiling nakakontrata ito sa kanya.

“Yes, [Pacquiao] is [still under contract],” ayon kay Arum. “I can’t go on with it [the details of the contract]. All I’m saying is that he is under contract with Top Rank for reasonably long period of time but I don’t know exactly when the contract will expire.”

Ilang ulit nang ipinag-iingay ng Media Relations Officer ni Pacquiao na si Aquiles Zonio na promotional free agent na ang 39-anyos na boxing legend at ang kanyang Manny Pacquiao (MP) Promotions lamang ang hahawak ng June 24 fight nito kontra WBA ‘regular’ welterweight champion Lucas ­Matthysse ng Argentina sa Kuala Lumpur, Malaysia sa Hunyo 24.

Giit pa ni Zonio, nagtapos ang kontrata ni Pacquiao sa Top Rank Promotions nang matalo ito kay Jeff Horn sa Brisbane Australia noong Hulyo 2017.

Pero hindi ito inayunan ni Arum at maging ang sinasabing Pacquiao-Matthysse fight ay alanganin pa rin.

“I don’t know if the fight [with Matthysse] is going to happen because the people haven’t put up the money yet. They (Pacquiao camp) are waiting for the money. If the money doesn’t come up, there won’t be a fight,” giit ni Arum.

Nauna nang pinatalsik ni Pacquiao sa kanyang kampo, kahit wala pang pormal na hiwalayan, ang matagal niyang trainer na si Freddie Roach. Hindi na niya isinama para sa laban sa Hunyo.