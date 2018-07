Top 6 most wanted din sa GMA, Cavite

TIMBOG sa mga elemento ng GMA Municipal Police Station ang tinaguriang ‘Top 6 Most Wanted Person’ sa General Maria­no Alvarez, Cavite sa kasong carnapping at may pending case sa kaso ng iligal na droga at murder.

Kinilala ang suspek na umano’y half brother at katukayo sa pangalan ni ex-Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) Director General Arturo Cacdac Jr na si Arturo Ayson y Cacdac ng Brgy. Granados sa nasabing bayan matapos ang surveillance ng mga operatiba.

Hindi na nakaporma ang suspek nang pasukin ng mga operatiba sa loob ng bahay at posasan bago binitbit patungo sa police mobile, pasado alas-kuwatro nang hapon kamakalawa.

Napag-alamang kabilang din ang suspek sa isinumiteng listahan ng pulisya sa Cavite Provincial Intelligence Branch bilang kilalang drug pusher sa lugar.