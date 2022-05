Top 5 bansa na budget-friendly sa gustong mag-travel

Marami sa atin ang nangangarap na magpunta sa ibang bansa para makagala, siyempre para sa karamihan malaking hadlang ang kapos na pera, pero kung talagang gusto siguradong magkakaroon tayo ng paraan.

Alamin sa listahan na ito ang ilang bansa na pwedeng puntahan kahit konti lang ang iyong budget.

Una ang Hong Kong. Baka matagal na inaasam ng mga chikiting pumunta sa Disneyland. Madalas na HK ang nagiging unang puntahan ng first out of the country travel ng marami. Visa-free ito at malapit lang ito sa Pilipinas. Mas malaki ang tyansa na makakuha din ng promo dahil sa dami ng turista na nagpupunta dito.

Isang ferry ride lang din ang layo nito sa Macau na kilala bilang Las Vegas ng Asia dahil sa dami ng casino dito.

Pangalawa ang Thailand. Tulad ng HK, visa-free din ito. Bukod sa beach oasis nito sa Phuket, sagana dito ang kultura at pamilihan gaya ng Chatuchak. Madami ring maabangang night market kung saan makakatikim ng mga masasarap na pagkain at pasalubong.

Pangatlo ay ang Vietnam. Tanyag ang syudad na Hanoi at Ho Chi Minh sa pagpapakita ng impluwensiya ng mga Pranses sa kanilang kultura. Malilibot din dito ang mga museo at nakakatakam na murang banh mi, isang sandwhich, at pho.

Pang-apat sa listahan ang Laos. Hindi masyado uso ito sa listahan ng mga turista, pero sulit mapuntahan. Makikita ang mga nakakabighaning atraksyon — Patuxai Monument, Pha That Luang at Sisaket Temple na kapwa may mura lamang na entrace fee.

Hindi rin kamahalan ang mga akomodasyon, katunayan ay hindi ito hihigit sa isang libo. Dinadayo din dito ang Mekong River at Chao Anouvong Park na parehas libreng puntahan.

Panghuli sa listahan ang Kuala Lumpur. May umaabot ng P200 na akomodasyon dito. Malapit din ang kanilang atraksiyon sa puso ng mga Pinoy. Ilan sa hindi pinapalipas na puntahan ang Petronas Twin Towers, ang pinakamataas na twin structure sa buong mundo. Maari din puntahan ang Batu Caves, Sunway Lagoon at Kampung Kuantan.

Anuman ang trip mo, kayang-kaya ‘yan basta’t may pangarap at plano ka para maabot ito. (Nethaniah Jan Lim)