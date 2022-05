Top 4 pinakamagagandang isla sa Pinas

Kilala ang Pilipinas sa mga ubos hininga sa ganda na mga isla na may mga malakristal na kulay ng tubig, pinong mga buhangin, at Instagram-worthy na lugar.

Kaya hindi na nakapagtataka na talagang dinadayo tayo ng mga dayuhan upang personal na masaksihan at maranasan ang nakabibighaning rikit ng mga ito.

Dahil diyan, ito ang Top 4 na pinakamagagandang isla sa Pilipinas:

Una na riyan ang Boracay Island, na matatagpuan sa Malay, Aklan, Philippines. Kilala sa mga aktibidad rito ang diving na kung saan makikita mo ang mas magandang anggulo ng lugar sa ilalim ng karagatan. Sikat din dito ang mga party at palabas tuwing gabi na siyang kinagigiliwan ng mga turista.

Pangalawa, ay ang Siargao Island, na matatagpuan sa Surigao Del Norte. Kilala ito sa nagtaasang mga coconut tree na nakapalibot sa mahabang kalsada na perfect spot para kumuha ng litrato. Ang pakikipaglaro sa naglalakihang mga alon o surfing naman ang kilalang aktibidad rito.

Pangatlo, ay ang Palawan. Kilala ang mga lugar na El Nido, Coron, Puerto Princesa, at Balabac sa mga isla rito. Tila isang paraiso na ‘di mo mapipigilang hindi bisitahin. Kilala na aktibidad dito ang island hopping maging ang diving.

At pang-apat, ay ang Camiguin, na matatagpuan sa Timog-Silangan na bahagi ng Bohol at Hilaga ng Mindanao. Nakapalibot sa isla na ito ang pitong mga bulkan. Sobrang liit lamang ng isla na ito kaya’t hindi ka mahihirapan na mahanap at libutin ito. Kilala naman dito ang Katibawasan Falls at mga hot springs.

Ilan lamang ang mga ito sa mga sikat at dinarayong mga isla sa bansa. Marami pang magaganda na hindi pa masyadong kilala. Tila pinagpala ang Pilipinas sa angkin nitong yamang dagat at mala-paraisong mga isla. “It’s more fun in the Philippines!” (Moises Caleon)