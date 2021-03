Top 10 trivia kay Duterte

Dahil sa pagiging pangulo ng bansa, maraming bahagi ng buhay ni Pangulong Rodrigo Duterte ang nais malaman ng publiko, kabilang dito ang:

1. Sinilang siya noong Marso 28, 1945 sa Maasin, Leyte.

2. Naging politiko at abogado rin ang kanyang ama na si Vicente Duterte ang kanyang ina naman na si Soledad Roa Duterte ay isang guro, civic leader, at philanthropist.

3. Alma mater niya ang Lyceum of the Philippines University.

4. Siya ang unang naging lider ng Pilipinas mula sa Mindanao at pinakamatanda ring nagwagi bilang pangulo.

5. Kilala na siya bilang mahigpit na lider, tinagurian siyang ‘Punisher’ nang manungkulan bilang alkalde sa Davao City nang 22 taon.

6. Tinanggihan niya ang ‘World Mayor’ award noong 2014. Binibigay ang nasabing parangal sa mga alkalde na nagsilbi nang mabuti sa kanilang komunidad.

Pahayag niya noon, “I take my job seriously because I am the mayor, but if you say, you’re giving me an award, I won’t accept it, ayaw ko iapilapil,ngil-ad tan-awon.”

7. Mahilig siya sa motorsiklo, na tila namana rin ng kanyang anak na si Davor City Mayor Sara Duterte. Mahilig si Duterte sa big bike pero hindi umano sa mga luxury car. Nagkaroon siya ng second-hand Harley Davidson at ngayon ay Yamaha Virago.

8. Naging anti-crime consultant siya ni dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo noong 2002.

9. Kabilang sa paborito niyang awitin ang classic Cebuano song ‘Balud sa Kapalaran’, love song ‘MacArthur’s Park’ ni Richard Harris, ‘You Raise Me Up’ na pinaaikat ni Josh Groban at ang OPM song na ‘Ikaw’.

10. Paboritong naman umano niyang pagkain ang nilaga, native chicken adobo, at bulad o dried fish. (Juliet de Loza-Cudia)