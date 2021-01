Tony, JC magka-date sa V-day

Ramdam na ang excitement ng mga fan sa “Hello Stranger: The Movie” nina Tony Labrusca at JC Alcantara dahil tumabo na ang teaser nito ng mahigit isang milyong view na agad.

Bukod pa rito, maganda rin ang naging resulta ng unang araw ng bentahan ng early bird tickets nito noong Miyerkules (Enero 20) ayon sa creative head ng Black Sheep na si Kriz Gazmen.

“Thank you Lord for a great turnout of our first day sales of #Hello StrangerTheMovie. Thank you po sa lahat ng bumili na,” saad ni Gazmen sa Twitter account niya.

Marami na ang nag-aabang sa movie version ng patok na digital series dahil umaapaw sa kilig ang teaser nito kung saan makikitang may bagong adventure ang kinagilawang characters nina Tony at JC na sina Xavier at Mico kasama ang kanilang barkada.

Nasulyapan din ng mga fan ang mga bagong karakter na makikigulo sa buhay ng XavMi tulad nina Markus Paterson, Dionne Ignacio, Jin Macapagal, at Yayo Aguila.

Nakaka-excite tuloy kung ano ang tatakbuhin ng kwento lalo na sa bagong mga karakter at tamang tama na mapapanood na ito sa Pebrero 12 bago mag-Valentine’s Day. Mag-level up din kaya ang relasyon nina Xavier at Mico sa movie na ito? Magkaroon na kaya sila ng bonggang kissing scene?

Sa mga gustong makamura, maari nang bumili ng early bird tickets sa halagang P150 sa KTX.ph. Malapit na ring maging available ang tickets ng movie sa iWantTFC, IPTV, Sky pay-per-view, at Cignal. (Dondon Sermino)