Toni nakauna kay PBBM sa sit-down interview

Pinagbigyan si Toni Gonzaga ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ng karapatan na maunang magkaroon ng sit-down interview sa kanya.

Sa kanyang Instagram account ay inilabas ni Toni ang teaser ng kanyang naging panayam kay PBBM na ipapalabas na sa Martes.

“The first and exclusive sit down interview of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. will air on September 13, 2022, 4:30pm, only on ALLTV,” caption ng post ni Toni.

Dito ay tinalakay at binigyan ng pagkakataon ni Toni si PBBM na sagutin ang mga public concerns at issues na hinaharap ngayon ng Pangulo.

Mistula ring ginisa ng asawa ni Paul Soriano si PBBM nang hingan niya ito ng opinyon tungkol sa issue ng ABS-CBN, ang plano nitong gawing P20/kilo ang bigas, historical revisionism, pagpapalit ng pangalan ng NAIA, at tungkol sa Martial Law.

At gaya nang nauna niyang interview sa noo’y kandidato pa lamang na si BBM, pinaluha muli siya ni Toni.

Tiyak na ngayon pa lang ay marami na ang nag-aabang sa exclusive “ToniTalks” na mapapanood muna sa pinakabagong channel na ALLTV na pagmamay-ari ng mga Villar. (Batuts Lopez)