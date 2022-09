Toni nakapaglalaway ang abs

Hindi maiwasan ng mga netizen na mapokus ang mga mata sa pamatay na abs ngayon ni Toni Gonzaga.

Ewan kung sinadya daw ba talaga ng actress-host, pero karamihan kasi sa kanyang OOTD sa launch ng ALLTV ay made to flex her abs.

Sa kanyang Instagram stories, lalong tumingkad ang ganda ng tummy ngayon ni Toni. Halatang fit na fit ito at maalaga sa katawan.

Kesehodang may anak na ito, si Seve, na malapit na rin ang 6th birthday ngayong buwan. Baka sa sobrang sexy ngayon ni Toni, hiritan na siya ng kasunod ng kanyang asawang si Paul Soriano? Haha!

Isa nga si Toni sa naging abala sa pagbubukas ng ALLTV together with Willie Revillame. May production number din siya singing “Levitating” at dito, kita pa rin ang kanyang abs sa suot niya.

“Congratulations @alltv! (orange heart emoji). So happy to be back on TV,” post ni Toni sa kanyang IG.

Ilang taon na rin kasing hindi napanood sa telebisyon si Toni at mas itinuon ang atensyon sa pagba-vlog.

Marami rin ang nag-abang sa “Toni Talks” niya nitong Martes kung saan eksklusibo nitong nalibot ang buong MalacaƱang at binigyan pa ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng prebilehiyo na makauna sa isang sit-down interview sa kanya.

Keber na siya sa mga basher na hanggang ngayon ay hindi maka-move on sa pagpanig ng aktres sa pamilya Marcos. (Batuts Lopez)