Toni, Mommy Pinty tinawag na kampon ng demonyo ni Alex

Nagbago na raw ang depinisyon ni Alex Gonzaga ng success. Inamin nito sa vlog ni Toni Gonzaga na dati raw, ang meaning ng success sa kanya ay kung ano ang naa-achieve ng ate niya.

Ngayon daw, “Success for me is when your family is proud of you. Dati kasi, ganito ang naa-achieve ni ate, dapat ganito rin ang ma-achieve ko para maging proud ang parents ko at masabi ko na successful ako.

“It took me a while na kung ano ang meron ka, hindi ko makukuha yun at hindi yun para sa akin.”

Noong teenager raw talaga siya, si Toni raw ang considered niyang number one enemy niya. Pangalawa raw ang mommy niya na si Mommy Pinty. Natatawang rebelasyon pa ni Alex sa tawag niya sa dalawa, “the follower of the devil.”

Sey niya, “Eh kasi, kung ano ang sabihin niya, uma-agree siya. Dati akala ko, hindi ko makukuha ang pagtingin nila sa ate.

“Ngayon, na-realized ko na parang mas mahal pa nila ko dahil never sila lumabas sa vlogs ni ate, kahit sa interview, hirap na hirap sila. Pero the fact na ginagawa nila yun for me.”

Natatawang hiniritan ito ni Toni na noong magka-vlog lang daw ba nito na-realized na mahal siya ng mga magulang at hindi niya kaaway ang pamilya.

Pero dahil daw sa pagba-vlog niya na noong umpisa ay may takot pa siya na baka wala namang manonood sa kanya at ngayon ay maituturing na top celebrity vlogger na with 8.42 million subscribers.

Happy rin ito dahil ang pelikula niya recently sa Netflix ay isa sa nag-top 10 trending.

***

Gerald todo hubad sa IG

Ang ganda ng pag-aaring resort ni Gerald Anderson. Ipinakita na nga nito sa kanyang Instagram account ang aniya’y “almost ready” na resort.

Hayati Private Resort ang pangalan nito na sa Zambales located at mukhang nakukumpleto niya ang construction sa loob ng anim na buwan na pandemic. Ang Hayati raw sa Arabic word ay “My life” ang ibig sabihin.

Ang daming bumating kapwa celebrities ni Gerald sa kanya at masaya para sa actor.

Sa totoo lang, isa si Gerald sa hinahangaan din namin na mga batang actor na marunong humawak ng perang pinaghihirapan niya.

Sa isang banda, nakakatawa ang mga comments na bukod daw sa place, mas napo-focused sila sa hubad na katawan ni Gerald sa IG video nito.