Toni matanda na, ‘di bagay na ‘Sassy Girl’

Ang bongga ni Toni Gonzaga.

Siya ang nagwagi at nakakuha ng title role ng Philippine adaptation ng hit Korean film na “My Sassy Girl” na pinagbidahan ng magandang South Korean actress na si Jun Ji-Hyun (My Love from the Star).

Ang mismong production outfit nila na “TinCan Films” ang siyang magpu-produce ng movie at very proud nga ang Mister ni Toni na si Direk Paul Soriano nang i-announce nito officially kasabay ng kanyang pagbati sa birthday ni Toni ng “Happy Birthday to My Sassy Girl @celestinegonzaga.”

Ilang bansa na rin ang nag-adapt nito tulad ng America, India, China at iba pa. Naniniwala kaming keri ni Toni ang role na original na ginampanan ni Jun Ji-Hyun, pero hindi pa man, ang dami ng hanash ng ibang netizens. Kesyo, bakit daw si Toni, matanda na raw ito for the role.

Why not kaya, tingnan din kung paano ito madadala ng actress. Besides, sure na alam ni Toni na bago pa man niya ito tinanggap, may pressure na agad dahil sa success nga ng movie at sa dami na nag-adapt.

Positive si Toni sa My Sassy Girl. Sa latest vlog nga niya, tinanong siya ni Direk Paul kung ano ang greatest achievement niya sa work.

Sey niya, “It’s hard to pick one, pero siguro yung pinaka-latest, yung My Sassy Girl. Yun siguro. First time ko napanood yung pelikula, 2006, we we’re shooting You Are The One, hindi ko makalimutan yun, nasa Pampanga kami.

“Sabi ni Direk Cathy (Garcia) panoorin mo yung My Sassy Girl, ‘yan ang peg namin sa ‘yo. So 20 years, after the film, I was given the opportunity to play the role here in the Philippines. I consider it as a big blessing.

Kris Bernal kinilig kay Alex

Nagpaka-fan na fan si Kris Bernal kay Alex Gonzaga.

Nagpa-picture ito kay Alex nang magka-chance raw siya na ma-meet ito sa personal noong December at saka ipinost sa kanyang Instagram account with matching lengthy caption na very fan talaga ang dating.

Aminado si Kris na nagbi-bingewatching daw siya ng mga vlogs ni Alex at ito raw ang nakapag-motivate sa kanya na magkaroon ng sariling YouTube channel.

Nag-reply si Alex sa post ni Kris nang, “Aaaw Hi Kris!!! Next time we see each other mas mahaba na sana chikahan natin!! Congrats also on your engagement ikaw na next!”

Mas obvious pa ang kilig ni Kris nang mag-reply sa message sa kanya ni Alex. May pa-hashtag pa ito na melting, freaking out silently.

Sey ni Kris, “Omg!!!!!! Thanks for noticing me!! That’s why you’re so loved by many cause you’re grounded even with all the success that you have. Congratulations again!!!”

Aliw lang dahil isa man si Alex sa reyna ng YouTube sa million subscribers nito, pagdating sa pagiging artista, ‘di-hamak naman na si Kris ang napakarami ng pinagbidahang serye sa Kapuso network, pero ang huli ang super fan.