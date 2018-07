Toni kina John Lloyd, Ellen Manloloko, mang-aagaw!

As we reported here some issues back, meron ngang ipinatatayong mansion sa Cebu ang mga kaanak ni Ellen Adarna. Sinabi nga natin na intended daw yun for the couple at nito nga lang nakaraang linggo ay may mga naglabasan ng pictures ng umano’y naturang ipinagagawang house ng dalawa.

Tahimik ngayon ang kampo nina Ellen at Lloydie. Mukhang in-enjoy ng mga ito ang pagiging mga parents nila.

Still on LLoydie, ano kaya ang magiging reaksyon niya o naging reaksyon nila ni Ellen sa itinatakbo ng kuwento ng ‘Home Sweetie Home’?

Madalas kasi, kapag pinag-uusapan ang pagiging­ ‘misis’ ni Toni Gonzaga sa sitcom, ay hindi maiiwasang banggitin thru dialogues ang nang-iwang asawa nitong si Romeo (Lloydie).

In last Saturday’s episode, mas matindi­ ang mga dialogues na ipinukol ng karakter ni Toni dahil tinawag niyang taksil, sinungaling at manloloko si Romeo, habang mang-aagaw naman ng asawa si Tanya (karakter naman ni Ellen Adarna dati).

Guest artist kasi si Mark Anthony Fernandez na sa kuwento ay siyang tatay na nang-iwan kina Rufa Mae Quinto (best friend ni Toni) at anak nito dahil meron itong original na pamilya sa abroad.

Nang mag-dialogue si Rufa na kung kukumpara daw niya ang sitwasyon nina Toni at Lloydie sa na­ging sitwasyon nila ni Mark, siya raw ‘yung luma­labas na ‘Tanya’ (Ellen). Kaya hayun, sinakal at sinabutan ito ni Toni na parang totoong Tanya.

Nakakaloka, pero sadyang­ nakakatawa ang realidad hahaha!

Loisa hindi ‘nanlalake’,ayon sa mga kaibigan ni Ronnie

Nagkakausap naman­ pala sina Loisa Andalio at Ronnie Alonte after ng balitang sila’y nagkaroon ng misunderstanding at pansamantalang nagbigay ng space sa isa’t isa.

Ayon sa isang malapit na kaibigan ni Loisa na aming nakausap, nagkita-kita ang tropa nila last July 28 sa isang party ng ka-member nila at normal naman daw ang lahat sa dalawa.

“Basta kami sa grupo, walang banggitan ng negative issue. Pag chill time, chill time. Pag trabaho ang usapan, hanggang dun lang yun sa trabaho. Walang nagdadala sa tropa ng mga pressures o problema sa work,” sey ng kausap namin.

Though ang hindi nga raw nila matanggap ay yung naging negative impression sa pagka-babae ni Loisa dahil sa mga tsismis.

Mula nga raw sa simpleng­ miscommunication ng dalawa ay nanganak­ na ito ng kung ano-anong masasakit at maling tsika, the worse nga raw ay ‘yung umano’y pagsama ni Loisa sa ibang lalaki na ikinagalit ni Ronnie?

“Not true at all. We should know. Ibang dahilan na sila lang ang puwedeng magsalita. But definitely no third party o ganun ka-pangit na eksena,” paglilinaw pa ng kausap namin.