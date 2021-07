Toni itutulong kay Hipon Girl ang kita sa YT

Mahigit 2.8M na ang nakapanood ng interview ni Toni Gonzaga kay Herlene ‘Hipon Girl’ Budol sa YouTube channel niyang Toni Talks, sa loob pa lang ng isang araw.

At number 1 trending ito sa YouTube, kaya panalong-panalo sa mga manonood.

At siyempre, ang daming bumilib kay Toni, dahil napakaganda ng interview niya sa dating co-host ni Willie Revillame sa ‘Wowowin’. Sinimulan sa masaya, pero masalimuot na kuwento ng buhay ni Hipon Girl sa kanyang kabataan.

Naikuwento niya na hiwalay ang kanyang mga magulang, at sa lola, lolo siya lumaki.

Kaswal na kaswal na kuwentuhan ang ginawa nina Toni at Herlene.

Napag-usapan din nila ang pagpasok ni Hipon sa showbiz. Pati na ang pagiging bobita niya, na 75 daw ang pinakamataaas niyang grade sa school.

Nanalo nga siyang Binibining Angono noong 17 years old siya. Dahil daw sa ganda ng kanyang katawan, at sa height niya.

Napag-usapan din ang kahirapan ni Herlene. Lalo na ngayong pandemic.

Inamin niya ang pagkakamali, na hindi siya nakapag-ipon. Naiiyak daw siya kapag may humihingi ng tulong sa kanya at wala siyang maibigay, dahil sarili nga raw niya ay hindi niya matulungan.

Umaasa na lang daw siya sa mga raket-raket sa social media.

“Hindi ko na alam kung saan ako mapupunta…” sabi ni Hipon Girl.

“Totoo nga ang sinasabi, hindi habang buhay nasa TV ka. Dalawang taon pa lang ako, wala na ako. Back to zero na!” sabi ni Herlene.

Anyway, 22 na si Hipon Girl sa Aug. 23, at tinanong siya ni Toni kung ano ang birthday wish niya. Wala raw siyang naisip.

Sabi ni Toni, marami pa raw pagsubok na pagdadaanan si Herlene, at pinagtitibay lang ito ng Diyos sa ngayon, kaya maraming pagsubok.

At sinabi nga ni Toni kay Hipon Girl na ang lahat ng kikitain ng video na `yon, o ng interview na `yon, ay buong-buo na mapupunta kay Hipon Girl.

“Proceeds of this vlog will all go to Herlene,” mababasang mensahe sa video ni Toni.

“Not much of a fan of Toni, but after watching this one, hats off. It hits you at the right spot. God bless you,” sabi ng mga netizen kay Toni.

Bongga dahil kung aabutin ng sampung milyon ang view ng content na ito, puwedeng umabot ng isang milyon ang mapupunta kay Herlene!

Mas maraming manonood, na hindi nagi-skip ng ads, mas malaki ang kikitain.

Jane ayaw nang mahiwalay kay RK

Kilig na kilig ang mga fan ng mag-dyowang RK Bagatsing at Jane Oineza dahil napapadalas na ang mga sweet post nila sa isa’t isa sa social media at ngayon ay magkasama pa sila sa Kapamilya teleserye na “Huwag Kang Mangamba.”

Ramdam ang sabik ni Jane sa Instagram post niya na katabi si RK sa lock-in taping ng serye at may caption na “Nakarating ako sa Hermoso!!! Ayaw ko na umalis. #HKMRose #HuwagKangMangamba.”

Sinalubong ng mga fan ang unang episode ni Jane noong Biyernes at agad na nag-trending ang #HKMRose sa Twitter. Ginagampanan niya ang isang nurse na si Rose Aguilar na marami na ang naiintriga dahil may pagka-mysterious ang character at mukhang maraming tinatagong madilim na sikreto.

Tutok na tutok naman ang mga fan para sa mga eksena ni Jane kasama ang karakter ni RK na si Mayor Miguel Advincula. Sey nila, sana si Rose at si Mayor Miguel ang magkatuluyan.

“Wag ka na nga umalis para ikaw talaga maging partner ni mayor para bumalik sya sa pagiging mabait diba @bagatsingrk,” komento ni @yhelenatonil.

“Yes naka abang na. Looking forward sa teleserye nio ni RK para mas masaya. Solid RKane fan here,” sabi ni @gladzlanuza.

“Yeah Rose Aguilar @itsJaneOineza excited much sana pagtagpoin kayo ni Mayor Miguel Advincula @rkbagatsing #Rkane,” tweet naman ni JanecineO.

Napapanood ang “Huwag Kang Mangamba” gabi-gabi ng 8:40 PM sa Kapamilya Channel, A2Z, TV5, Kapamilya Online Live, iWantTFC, TFC IPTV, WeTV, at iflix.