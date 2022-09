Tongol, Silang Taekwondo Club pasiklab sa TKD meet

NAGWAGI ng bronze medal ang 14-anyos na batang jin na si Rovic Marie Delos Santos Tongol mula Silang Taekwondo Club sa katatapos lamang na 45th National TKD Championships na sumipa sa Ayala Malls sa Pasay City nitong Setyembre 3-4.

Bukod kay Tongol, grade 10 student mula Tagaytay City Science National High School at nakatira sa Regency Executuve Townhomes sa Dasmarinas City, Cavite, nagwagi rin ng bronze medal ang iba pang jin ng Silang Taekwondo Club na sina Ceana Raine Lagahan, Airyan Bree Sardido, Cefas Dominique Calangi, Isaah Tagle, Allan John Bacusa at Sofia Nicole Bacusa para sa kabuuang pitong tansong medalya ng koponan.

Ang Silang Taekwondo Club ay pinamumunuan ng coach nitong si Edwin T. Ambulo.

“Okay na po ‘yung bronze considering na first time ko pong mag-compete sa nationals, pero mas gagalingan ko po next time,” sey ni Rovic Marie, na idolo ang mga national taekwondo jin na sina Pauline Lopez at Olympian Kurt Barbosa.

“Gusto ko po pasalamatan parents ko kasi if wala po sila in the first place, ‘di po ako makakapag-taekwondo. Pati kay coach Edwin T. Ambulo for guiding me throughout my journey sa TKD and siyempre sa friends ko po sa Silang Taekwondo Club for also supporting me.”

Parangarap ni Rovic Marie na maging miyembro ng national team balang araw.

“Want ko pong maging member ng national team at irepresent po ang ating bansa sa mga international competitions,” dagdag ni Tongol.

“May upcoming tournament po kami for speed kicking and poomsae, online competition po and sana po makakuha ako ng gold medal.” (Ferdz Delos Santos)