Tomboy, beki love story nagpa-iyak sa mga netizen

Makakahanap ka ba ng pag-ibig pamamagitan lang ng chat? Hindi imposible!

Ito kasi ang nagyari sa viral love story ng tomboy at beki sa Cebu City na nagbigay tuwa sa mga netizen.

Nagsimula ang love story nina Bailey Avancenia at Jovete Zamora, ng Barangay Basak Pardo, Cebu City, sa friend request at palitan ng message.

Agad umanong nahulog ang loob ng lesbian na si Bailey kay Jovete.

Nagkakilala sila noong September 2020 at nitong January 28, 2021, sa tulong ng ilang kaibigan ay sinorpresa ni Bailey si Jovete upang tanungin kung maaari na niya itong maging ka-on.

Sa kanyang Facebook account, ibinahagi ng dalawa ang video ng nangyaring sorpresa.

Ayon kay Jovete sa kanyang post nitong Enero 30, “After 4 months of love now it’s official 1-28-21. I said “YES” because i love him/her agaaayyy and i know no matter what happens, he/she always love me back. Juskoooo ka feeling gwapa nako diri agaayyy bahalag hamos gikan work. Looya bayota!”

Umaasa sina Bailey at Jovete na sa hinaharap ay mauwi sila sa kasalan.

Dahil sa kwento ng kanilang pag-ibig, napa-sana all ang mga netizen na bumati sa kanilang dalawa, at umaasa na sila rin balang araw ay makakaranas ng ganitong saya.

Patunay ang kwento nina Bailey at Jovete na walang pinipili ang pag-ibig, kahit sino at sa anong paraan ay makakahanap tayo nito. (Issa Santiago)