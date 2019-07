Tolentino: SEAG cycling team kukukin sa national c’ships

NAKATAKDANG ilarga ang PhilCycling National Road Championships 2019 sa July 23-24 upang malaman ang komposisyon ng cycling team para sa 30th Southeast Asian Games 2019 sa November 30-December 11.

Ayon nitong Linggo kay PhilCycling president Rep. Abraham “Bambol” Tolentino, magkakaskasan ang mga siklista sa massed start (road race), individual time trial (ITT) at team time trial (TTT) para sa Men at Women Elite at Junior (17-18 years old).

Mag-uunahan ang mga siklista sa men Elite and Under-23 18-km ITT; Women Elite and Under-23 at Men and Women Junior 12-km ITT; Men Elite 40-km TTT; Women Elite & Under-23 at Men and Women Junior 91.35-km Road Race; at Men Elite and Under-23 132.08-km Road Race para makopo ang inaasam na national champions jerseys.

Pepedal ang mga rider sa Standard Insurance, Go For Gold, One LGC (Air21, Ube Media Inc. and IWMI), MVP Sports Foundation at 7-Eleven Cliqq Air21 ng Roadbike Philippines.

Sa online ang re­gistration, magpatala kay national coach Ednalyn Calitis Hualda sa kanyang Facebook page.

Riders na may International Cycling Union licenses ang maaaring sumali sa karera.

Isa ang Tagaytay City sa magiging main hub ng SEA Games cycling competitions kasama ang mountain bike at BMX race at freestyle. (Elech Dawa)