Tolentino, Nieto, Wong reunion sa Rain or Shine

NAIIPON na sa Rain or Shine ang mga dating magkakakampi sa Ateneo.

Excited si Vince Tolentino na makakasama na ang mga dating kapwa-Blue Eagles.

Second pick ng Elasto Painters si Tolentino noong 2019, parehong taon na hinugot ng RoS sa Gilas special draft ang teammate niya sa Katipunan na si Mike Nieto.

Babalik si Nieto, tulad ng iba pa sa special draft, sa kani-kanilanng mother teams kapag tapos na ang tour of duty sa national squad.

Sa Draft din ng taong ‘yun kinuha ng Painters si Ateneo playmaker Adrian Wong, highest pick ng team sa No. 5 overall.

Nitong March, tinapik ng Rain or Shine sa second round (22nd overall) ang isa pang Blue Eagle guard, si Anton Asistio.

“I’m excited to see the guys back in one team since we’ve already created a great dynamic back in Ateneo, and can bring that championship experience,” ani Tolentino.

Sa ilalim ni coach Tab Baldwin, nakapag-develop ng matinding chemistry ang apat at mahalaga ang papel na ginampanan sa back-to-back championship ng Eagles sa UAAP noong 2017-18.

“I’m looking forward to how the coaching staff will integrate our chemistry into the team and hopefully win our first PBA championship,” dagdag ni Tolentino.” (VE)