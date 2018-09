Tolentino master of all trades

Walang pumalag nang italaga ni Pangulong Rodrigo Duterte si dating MMDA chairman Francis Tolentino bilang political advi­ser noong Hulyo ng nakaraang taon.

Nagsilbing alkalde ng Tagaytay City si Tolentino simula 1995 hanggang 2004 pero higit siyang nakilala at mabilis na nakapag-iwan ng marka nang pamunuan niya ang MMDA simula 2010 hanggang 2015.

Suportado ng Pa­ngulo ang pagtakbo niya sa pagka-senador noong 2016 kahit na isa siyang independent candidate. Gayunman, hindi siya pinalad na makapasok sa Ma­gic 12 at naiwan lang sa ika-13 puwesto.

Suportado ng administrasyon ang pagkakahirang kay Tolentino bilang political adviser dahil karapat-dapat naman anila ito sa kanyang posisyon batay na rin sa kanyang natamong edukasyon.

Nagtapos siya ng Bachelor of Arts in Philosophy sa Ateneo de Manila University noong 1980 at Bachelor of Laws noong 1984 sa parehong unibersidad.

Nagtungo siya sa ibang bansa para lalo pang magpakadalubhasa sa batas hanggang matapos niya ang Master of Laws mula sa University of London na may espesya­lisasyon sa Public International Law.

Natapos din ni Tolentino ang kanyang Master of National Security Administration (MNSA) sa National Defense College of the Philippines at Graduate Diploma in Public Administration mula sa Robert F. Wagner Graduate School of Public Service sa New York University.

Anino’y walang pagsidlan ang kaalamang nais matutuhan ni Tolentino dahil isa rin siyang full colonel ng Philippine Army na handang sumagupa sa digmaan para sa bayan bilang reservist.

Nag-aral din siya sa Military College of South Carolina (Citadel) sa USA and nagtapos sa Command and General Staff College at National Defense College of the Philippines.

Makulay ang karerang politikal ni Tolentino dahil nahirang din siyang presidente ng League of Cities of the Philippines simula 2001 hanggang 2004.