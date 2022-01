Tolentino hinirit komisyon sa Siargao rehab

Nanawagan si Senador Francis Tolentino kay Pangulong Rodrigo Duterte na bumuo ng Siargao Tourism Rehabilitation Commission na tututok sa pagbangon ng isla matapos itong hagupitin ng bagyong ‘Odette’.

Ayon kay Tolentino, may kapangyarihan ang pangulo ng bansa na gawin ito alinsunod sa Administrative Code of the Philippines.

Sa kanyang Senate Resolution No. 966, sinabi ni Tolentino na ang komisyon ang tututok bilang central coordinating body para sa lahat ng ahensiya ng gobyerno at mga non-government organization na tutulong sa pagbangon ng Siargao Island at iba pang komunidad na lubhang naapektuhan ng bagyo.

Sa pagtataya aniya ng mga lokal na opisyal ng Surigao del Norte, aabot sa P20 bilyon ang pinsalang dulot ng bagyo sa Siargao. Hindi pa kasama sa naturang halaga ang kabuuang pinsalang dulot ng bagyo sa buong probinsya dahil pahirapan pa rin ang signal ng telepono, internet, at kuryente sa lugar. (Dindo Matining)