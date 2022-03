Tolentino, Choco binalibag Army

HINDI pinaporma nina Kat Tolentino at ng Choco Mucho Flying Titans ang Army Black Mamba, 25-13, 25-11, 25-23 sa 2022 Premier Volleyball League Open Conference, Biyernes sa Paco Arena sa Maynila.

Bumomba si Tolentino ng 11 points upang pamunuan ang Choco Mucho habang kumana sina Ponggay Gaston at Caitlyn Viray ng walo at pitong puntos, ayon sa pagkakabanggit.

Mainit ang naging hampasan sa ikahuling yugto matapos maitabla ng Lady Troopers ang iskor sa 11-all.

Kinalaunan, pinaangat ni Viray ang marka ng Choco Mucho, 24-23, at sinundan pa ng placement shot ni setter Deanna Wong upang wakasan ang laban.

“The tournament is very short so every game is really a must win. Thank God that He gave us the strength para manalo ‘tong first game namin. And ‘yun nga we take it one game at a time, ‘yun ang importante,” pahayag ni head coach Oliver Almadro.

Samantala, kapos para sa Army ang tig-pitong puntos nina Audrey Paran at Jeanette Villareal.

Sunod na makakabangga ng Choco Mucho ang reigning champions Chery Tiggo Crossovers, Linggo. (Janiel Abby Toralba)