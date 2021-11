Tolenada sabik sa bagong pamilya

PARA sa isa’t-isa.

Ito ang peg ni Iris Tolenada nang amining naramdamang `at home’ siya ngayon sa F2 Logistics na nakatakdang maglaro ngayong buwan sa 1st Philippine National Volleyball Federation Champions League.

“It’s been great so far and everyone is welcoming and open arms and one I stepped in the gym, I felt like it was a good place for me to be and I knew that I am supposed to be here,” pahayag ni Fil-Am volleybelle sa The Game nitong Sabado.

Sa katunayan aniy, hindi niya inakalang mapapabilang siya sa powerhouse Cargo Movers dahil kamakailan lang ay na-cut siya sa Motolite.

“It feels amazing. Honestly, I never knew that I would be part of F2 but here we are,” masayang panapos niyang sambit.

Inaasahang lalarga ang 30-anyos na setter sa nalalapit na PNVF volleyfesy sa Batangas. (Aivan Denzel Denzel Episcope)