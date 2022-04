toktokgo, magbibigay ng P500/araw pang-gasolina sa mga driver

Tuloy ang pag-aray ng mga tsuper sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Para tulungan ang mga driver, naglabas ang toktokgo, ang bagong Pinoy ride-hailing app, ng eksklusibong ruel subsidy incentive program. Dito, maaaring makakuha ng P500 ang mga tsuper para sa gasolina araw-araw.

Puwedeng mag-sign up ang mga TNVS driver sa https://go.toktok.ph/be-our-driver para pumasok sa programa. Pasok ang unang 1,000 tsuper na makakumpleto ng 5 booking! Idedeposito ang P500 gas subsidy sa kanilang verified toktokwallet. Kinakailangan lang na rehistrado ang driver at sasakyan sa toktok app.

“Start driving and earning. Be a part of our growing community of toktokgo drivers! There is no other deal in the market as enticing and pro-business partners as the one we offer,” udyok ni toktok President at CEO Jonathan So.

Maski na dumarami ang ride-sharing apps sa Pinas, kakaiba ang toktokgo sa kanilang incentive program. Bukod pa rito, maraming klaseng sasakyan ang puwedeng pagpilian. Mula sedan hanggang sa malalaking MVP, pwede ‘yan!

Prayoridad ng toktokgo ang pagbibigay ng hanapbuhay para sa Pilipino.

“Our goal is to build a business and a means of livelihood for our partner drivers fueled by a desire to provide PInoy world-class service to our customers,” ayon kay Vice President Carl Macadangdang.

Dahil dito, naka-disenyo ang toktokgo para sa kaginhawaan ng kanilang business partners. Napakadaling gamitin ng dashboard, kung saan makikita ang impormasyon tungkol sa bookings at incentives. Gamit ang toktokwallet, agaran ang deposito ng bayad pagkatapos ng bawat byahe. Handa rin ang Help Centre para sagutin ang mga katanungan ng mga driver sa kahit anong oras, araw man o gabi.

Ang P500 fuel subsidy promo ay tatakbo mula Abril 18 hanggang Mayo 17, 2022.