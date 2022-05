Todo kilatis sa pinopormang gabinete: Bongbong allergic sa kudeta

Isiniwalat kahapon ng tagapagsalita ni presumptive president Ferdinand `Bongbong’ Marcos Jr. na matatagalan ang pagtatalaga ng mga magiging miyembro ng gabinete ng susunod na administrasyon.

Kasabay nito, itinanggi ni Atty. Vic Rodriguez ang kumakalat sa social media na listahan diumano ng mga posibleng maging miyembro ng gabinete ni Marcos.

Sa kasalukuyan ay dalawang departamento pa lamang aniya ang inanunsyo nila ang pangalan ng posibleng maging kalihim.

“The two names that we have announced by far is that of Vice President-elect Inday Sara Duterte for the Department of Education, and just now I am announcing the nomination of Chairman Benhur Abalos to lead the Department of Interior and Local Government,” ayon kay Rodrigiez.

Inulit din niya ang mga requirement para maging miyembro ng gabinete ni Marcos at isa aniya rito ay hindi dapat nananawagan ng pagpapabagsak sa gobyerno.

“Apart from being competent and being qualified, most of course is `yong sinasabi ko kahapon pa `yong may pagmamahal sa bansa, `yong kinikilala `yong watawat ng Republika ng Pilipinas, `yong rumerespeto sa Saligang Batas, at hindi kailanman nanawagan at mananawagan ng pagpapabagsak ng gobyerno,” pahayag ni Rodriguez.

Matatandaang 1986 nang mapatalsik sa kapangyarihan ang rehimeng Marcos dahil sa kudeta na humantong sa People Power sa EDSA. (Issa Santiago)