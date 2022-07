Todo kaldag sa video: Sanya tatalbugan ‘Amakabogera’ ni Maymay

Trending agad si Sanya Lopez dahil sa debut single niyang ‘Hot Maria Clara’.

In fairness, mapapaindak ka sa kanta ni Sanya. Lalo na kapag pinanood mo ang music video, na walang humpay ang paggiling, pag-indayog, pagkaldag ng aktres.

Sabin g mga fan, bagay na bagay nga kay Sanya ang title na ‘Hot Maria Clara’ dahil super hot naman talaga siya.

At feeling ng mga faney, may katapat na si Maymay Entrata, o may kalaban na ang single niyang ‘Amakabogera’, ha! Halos pareho kasi ng dating ang dalawang kanta.

Abangan

Andrea, Seth wala nang kilig

Inusisa nga sina Andrea Brillantes, Seth Fedelin kung nagkaroon ba ng ilangan noong magkita sila, matapos ang ilang buwan?

“Wala naman, nag-hi lang kami sa isa’t isa. Hi, ganun lang!” sabi ni Andrea.

To the rescue naman si Seth, na sabi nga niya, kahit ano pa ang sabihin ng mga basher, walang epekto kay Andrea.

“Tama na po ang mga ganiyan. Nakita niyo naman, kahit anong sabihin nila kay Andrea, heto pa rin, nakatayo pa rin, makulay pa rin ang buhok, maganda pa rin. God bless nal ang sa inyo,” sabi ni Seth.

Anyway, may mga komento lang na nawalan na talaga ng kilig sa dalawa. Siyempre naman, paano ka ba kikiligin kung ang babae ay may ibang kalambingan, di ba? Na lantaran ang relasyon kay Ricci Rivero, di ba? At si Set naman ay binubuyo na ligawan si Francine Diaz. Mawawala at mawawala talaga ang kilig.

At kahit daw sa pagharap nila sa media, ramdam mong may wall na talaga sa kanila, na ni hindi na nila magawang magdikit nang husto, o mag-holding handas kaya, na tulad noong magdyowa pa sila.