Todo iyak na: Angelica handa nang umiri, mapuyat

Super emotional na nga si Angelica Panganiban, dahil sabi nga, ilang saglit na lang ay manganganak na siya.

Hindi nga niya pinalampas ang pagkakataon na pasalamatan ang mga kaibigan niya na sinamahan siya sa siyam na buwan na journey niya bilang buntis.

“Alam ko may nagawa at ginagawa akong mabuti kaya naging ganito ako kapalad pagdating sa mga kaibigan ko. Salamat at sinamahan ninyo ko sa pinakamasayang siyam na buwan ng buhay ko,” sabi ni Angelica.

Kanya-kanyang mensahe ang mga fan, matatalik na kaibigan ni Angelica, tulad nina Ryan Agoncillo, na nagsabing, ‘Yahoo! Ilang saglit na lang.” Pati na rin si Bea Alonzo na ang mensahe ay, “We love you Ange!”

At siyempre, ang bff niyang si Direk Andoy Ranay na humirit nga na, “Ay malapit naaaa!”

Dito nga inamin ni Angelica na dahil malapit na talaga siyang manganak, kaya mas nagiging emotional siya.

“That’s why emotional na!” sey niya.

“Ikaw na talaga ang ‘the emotional mother’!” sabi ni Direk Andoy.

“As iyaking ina!” sey pa ulit ni Angelica.

Nagbigay rin ng mensahe sina Dimples Romana, Isabel Oli Prats, Ryan Bang, Alyssa Valdez, at marami pang iba.

Well, marami nga ang nagsasabing magiging best nanay talaga si Angelica, dahil matagal nga niyang hinintay ang magka-baby, at ngayong binigay sa kanya ng Diyos, sure nga na iingatan niya nang husto.

Well, ready nan gang umiri, mapuyat ang dyowa ni Gregg Homan. (Dondon Sermino)