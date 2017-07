Todo effort sa speech ni Duterte

By Aries Cano

Hindi mag-isa kundi pagtutulungan nina Pangulong Rodrigo Duterte at mga miyembro ng gabinete ang magiging laman ng State of the Nation Address (SONA) ng Pangulo sa Lunes, Hulyo 24.

Ito ang pahayag ni Presidential Communications Office (PCO) Secretary Martin Andanar sa paghahandang ginagawa sa ikalawang SONA ng Pangulo.

Ayon kay Andanar, magtutungo ang mga miyembro ng gabinete sa Davao City para tulung-tulong na mabuo ang speech.

Sa Davao City na rin aniya isasapinal ang buong laman ng SONA kaya doon na rin pa-praktisin ni Duterte ang talumpati.

Magpupulong din aniya ang mga cabinet member para sa technical details ng SONA, pero ang Pangulo umano ang personal na mangangasiw sa lalamanin ng kanyang talumpati.