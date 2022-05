TODA Party-list nominee binatikos ng DILG

KINASTIGO ng Department of Interior and Local Government (DILG) ang isang party-list nominee dahil sa anila’y pagkakalat nito ng maling impormasyon kaugnay sa fuel subsidy para sa mga miyembro ng tricycle operators and drivers association (TODA).

Sa isang opisyal na pahayag ng DILG Office of the Undersecretary for Operations, sinabi nilang mali ang ipinakakalat na impormasyon ni TODA Party-list nominee Rovin Feliciano sa isang media interview kung saan sinabi nitong tatanggap ng tig-P6,500 fuel subsidy ang TODA members sa iba’t ibang panig ng bansa bilang bahagi ng Pantawid Pasada Program ng gobyerno.

Sa paglilinaw pa ng ahensiya, ang Pantawid Pasada Program ay programang saklaw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) at hindi ng DILG.

Ayon sa DILG, ang tanging papel nila sa programa ay umasiste at makipag-ugnayan sa kanilang regional offices upang kunin mula sa local government units ang talaan ng mga verified at registered tricycle drivers na sakop ng kanilang hurisdiksyon.

Binigyang-diin pa ng DILG na ang pondo para sa naturang programa ay nasa pangangalaga ng LTFRB at wala sa posesyon ng DILG. Nabatid na kabuuang P625 milyon ang inilaan para sa tricycle drivers sa buong bansa.

Paliwanag ng departamento, ang makukuhang halaga ng isang tricycle driver ay depende sa bilang ng mga drayber na isusumite ng isang LGU. Sa puntong ito lamang anila malalaman kung magkano ang ipamimigay na fuel subsidy sa mga ito.

Ayon pa sa DILG, walang nasasaad sa guidelines and memoranda ng ahensiya na tatanggap ng halagang P6,5000 ang bawat isang tricycle driver kaugnay ng programa.

Dahil dito, pinakiusapan ng DILG si Feliciano at ang iba pang personalidad na iwasan ang pagbibigay ng maling impormasyon sa publiko, gayong hindi naman sila kumakatawan sa mga ahensiya ng gobyerno na may direktang kaalaman sa Pantawid Pasada Program. (Dindo Matining)