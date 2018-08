TNC Predator, “Never Say Die” team ng Dota 2

Kilala tayong mga Filipino bilang palabang lahi sa anumang larangan. Mapa-pagsubok sa buhay, sa trabaho, sa palakasan, at ngayon, isang grupo ng mga Pinoy ang kinakatakutan ng mga ibang powerhouse team sa parating na TI8 dahil sa kanilang kakaibang lakas tuwing nasa harap ng malaking balakid.

Ang TNC Predator, dating TNC, ay dumaan sa butas ng karayom para muling makatuntong sa entablado ng ika-walong edisyon ng The International.

Noong Hunyo 25, isang panalo na lang ang kinakailangan ng TNC Predator sa Southeast Asia qualifiers para makalusong sa TI8, ngunit bukod sa malupit na katunggali, doble-hirap pa ang kinailangang ligwakin ng Predator dahil ang kanilang ‘kapatid’ na TNC Tiger ang huling balakid para sa kanila.

Sa pamumuno ng dating team captain ng TNC Predator na si Theeban “1437” Siva, ang TNC Tiger ay nakauna sa kanilang best-of-three lower bracket finals, bumalikwas naman ang Predator sa second game.

Pagpasok ng do-or-die game 3 match, pumabor para sa Tigers ang draft phase na nakuha sina Silencer para kay 1437, Omniknight at Phantom Lancer para sa last pick.

Nagsunod-sunod ang suwerte para sa Tigers ng mukhang naaamoy na nila ang panalo sa ika-44 minuto ng duwelo lamang ng 25K gold sa Predator.

Ngunit biglang nag-iba ang ihip ng hangin.

Binakuran ng Tigers ang Roshan pit para sa Aegis at Cheese, habang naka-abang ang grupo ng Predator sa tamang pagkakataon. Sinalba ng Sound of the Siren ni Tims ang clash at napatay ang carry ng Tiger na si inYourdreaM. Dahil dito, nakabalik ang Predator sa laro at tuluyang kunin ang panalo.

LOOK: Tims' game changing Song of the Siren that shifted the tides towards our favor! pic.twitter.com/njFOFacPGP — TNC Predator (@TNCPredator) June 25, 2018

Isa lang ‘yan sa mga makapigil hiningang laban ng TNC Predator at lahat ng mata’y nakatutok kung muling gagana ang mahika ng Phoenix squad nina Marc ‘Raven’ Fausto, ‘Armel’ Paul Tabios, Sam ‘Sam_H’ Hidalgo, Timothy ‘Tims’ Randup at team captain Carlo ‘Kuku’ Palad.