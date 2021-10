Tiwali, dedma sa buhay, karapatan pantao ‘wag iboto – bishop

Hinikayat ni Dumaguete Bishop Julito Cortes ang taumbayan na huwag iboto ang mga kandidato na tiwali at walang pagpapahalaga sa buhay, karapatan pantao at sa kalikasan.

Kasabay nito ay nagpaabot rin ng panalangin si Cortes para sa lahat ng mga naghahain ng kani-kanilang kandidatura para sa May 9, 2022 national at local elections.

Sinabi ni Cortes, na siya ring chairman ng CBCP-Episcopal Commission on Cultural Heritage of the Church, nawa ay mayroong tunay at dalisay na pagnanais ang lahat ng mga naghahain ng kandidatura na maglingkod para sa kapakanan, kabutihan at pag-unlad ng bayan at ng bawat mamamayan.

Hiniling rin ng Obispo sa bawat botante na masusing pumili ng mga kandidato sapagkat nakasalalay sa resulta ng 2022 national and local elections ang kinabukasan ng bansa. (Juliet de Loza-Cudia)