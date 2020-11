Tiwala kay Duterte sa vaccine plan

Ikinatuwa ng Malacañang ang resulta ng isang survey kung saan mahigit kalahati o 66% ng mga adult Pinoy ang nagsasabing handa sila magpabakuna kontra COVID-19 kapag mayroon na nito.

“We are pleased with the results of the SWS National Mobile Phone Survey, conducted last September 17 to 20, 2020, showing 66 percent of adult Filipinos are willing to get the Covid-19 vaccine,” sabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque.

Ayon kay Roque, isa itong “positive development” at nangangahulugan lamang na maraming Pilipino ang nagtitiwala kay Pangulong Rodrigo Duterte sa plano nitong pabakunahan ang maraming Pilipino.(Prince Golez)