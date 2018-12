Titulo ng lupa nawawala

Dear Atty Claire,

I thank the Lord that I have seen this page.

Good day po. Ang problema ko po ay paano po ba puwede mapabilis ang reconstition ng title ko? Nawala po ang titulo ko ng nasa out of country ako for 10 years.

Ngayon po 68 years old na ako. Gusto naman po mapakinaba­ngan ito. Binenta ko po ang property ng 720,000 ang 88sq.m na property ko.

Ayaw pa po niya ibigay ang full payment kasi po wala ang original title. I filed a petition at RTC. Until now, ‘di pa nasimulan…for the reason na there is no judge.

Ano po gagawin ko? Kailangan ko na po ang bayad para po sa panggastos ko.

Respectfully yours..

Mrs. Zenaida

Mrs. Zenaida,

Kapag ganyan po ang situwasyon ay malamang po talaga na magtatagal ang proseso dahil walang judge na haharap sa petition ninyo.

Una po ninyong gawin at pumunta muna kayo sa Re­gistry of Deeds of Calamba at itanong kung may ginawa ba silang administrative reconstitution ng mga titulong nawawala upang hindi ka na magsampa pa ang petition for reconstitution na iyong isinampa.

Ngunit kung ang nawawala ay ang titulo na dapat hawak ng may-ari ay hindi petition for reconstitution of title ang dapat mong isampa sa korte kundi petition for issuance of owner’s duplicate copy of title.

Kung halimbawa na ito ang iyong isinampa at hindi pa ito umuusad dahil walang judge ay maaari ka namang mag-file ng Motion for Reraffle para ito ay maipasa o maibigay sa korte na maaaring duminig kaagad sa petition mo.

Hangga’t hindi ninyo naibibigay ang orihinal na titulo ay may karapatan po ang buyer na hindi muna ibigay ang kabuuan ng bayad dahil sa iyan lamang ang pinaghahawakan niya para maibigay ninyo ang title para mailipat naman sa pangalan niya ang titulo.

***

Kung may katanu­ngan pa ay tumawag lamang sa 410-7624 o 922-0245 o mag-email sa attorneyclaire@gmail.com