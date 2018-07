Titser na sangkot sa child pornography sa Pangasinan, arestado

ARESTADO ang isang elementary teacher na lalaki matapos itong masangkot sa child pornography sa pamamagitan ng online sa bayan ng Bayambang, Pangasinan noong Martes.

Ayon sa National Bureau of Investigation NBI-Dagupan (NBI-Dagupan) at Department of Justice-Anti Cyber Crime Unit (DOJ-ACCU), hindi muna pinangalanan ang guro na may edad 22, nagtuturo ng elementarya sa isang pribadong paaralan sa nasabing bayan dahil patuloy ang imbestigasyon nito.

Sabi ng ahensiya, nakatanggap sila ng reklamo na ang suspek ay nagbebenta umano ng hubad na larawan at video ng mga babae at lalaki.

Dahil dito, agad na nagsagawa ng operasyon ang NBI-Dagupan at DOJ-ACCU at inaresto ang 22-an­yos na guro sa loob ng kanyang bahay.

Nakumpiska mula sa suspek ang laptop na ginagamit niya sa online selling ng mga pornography, cellphone, Universal Serial Bus (USB) at isang monitor.

Napag-alaman na ang karamihan sa mga pinagbebentahan niya ay mga foreigner na nagbabayad sa kanya online.

Binitbit ang suspek sa opisina ng NBI-Dagupan kasama ang kanyang mga gadget habang inihahanda ang kasong Anti-cyber crime Law laban sa kanya.