Titser madiskarte sa pandemya

Bago magsimula ang pandemya, aminado ang isang ina na si Virginia Fernandez-Tapay na hindi siya naging tutok para sa kanyang tatlong-taong gulang na anak, kaya naman ginamit niya ang pagkakataong ito para maturuan ang anak sa pag-aaral hanggang sa maging negosyo na rin at magbigay ng inspirasyon sa iba pang mga magulang.

Isang teacher si Tapay, pero giit niya, magkaibang bagay ang kanyang trabaho at pagiging ina. Gayunman, aniya ang kanyang karanasan sa pagiging teacher ay may malaking tulong para matutuhan niya kung paano mas maging mabuting ina.

“For the past two years hindi ako naging hands-on, pero the pandemic is an opportunity na turuan ang anak ko. In a short period of time, marami siyang natutunan. Mas lalo ako na-excite na why not magbenta din ako ng mga materials para sa same age ng anak ko?” lahad ni Tapay, 24, sa PNA.

At habang full-time siya ngayon sa pagtuturo sa kanyang anak, nakaisip ng paraan si Tapay para gumawa at magbenta ng mga personalized learning kit ng mga bata, at matulungan din ang iba pang magulang sa paraan ng pagtuturo.

Nagkakahalaga ng P178 ang bawat learning kit at naglalaman ito ng iba’t ibang mga activity na hahasa sa mga skill ng bata tulad ng wika, memory, at konsentrasyon sa mga letra, number, word tracing, coloring, connect the dots, shape, kulay at bahagi ng katawan.

May alok din si Tapay na learning kit para sa mas matandang estudyante tulad ng pagpapalawak ng kasanayan sa pagbabasa, bokabolaryo at math.

Tumatanggap din umano siya ng mga request mula sa magulang kung may nais itong ipalagay sa mga activity.

Aniya, “Nile-layout ko ‘yung activities, pini-print namin. We make sure kapag may special request depending dun sa gusto ng parents na activities na papagawa ginagawa namin. Maganda siya kasi natututo yung mga bata.”

Kung mayroon umanong naidulot sa kanya ang pandemya, ito ay mas nagkaroon siya ng pagkakataon na matulungan ang maagang pagkatuto ng anak.

Bukod sa mga learning kit, nagtinda na rin si Tapay ng iba pang mga personalized item para mapag-ipunan ang pangarap nilang rent-to-own house.

Naging inspirasyon umano niya sa pagnenegosyo ang kanyang ina at lola, ““Kahit nasa elementary pa lang ako tumutulong na ako sa lola ko sa pagbebenta ng toge. Tapos ‘yung mama ko nagtitinda din siya ng damit. Kaya from the very start talaga yung passion sa pagtitinda nandoon na pero eventually mas nago-grow ka as time passed by.” (PNA)