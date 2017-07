TITINDI ANG PATAYAN

Nababahala si Magdalo party-list Rep. Gary Alejano na baka lumala at lalong tuminti ang patayan dahil sa pagbabalik sa serbisyo ni Supt. Marvin Marcos.

May kakaibang mensahe rin ito para sa hanay ng Kapulisan at siguradong lalong lalakas umano ang loob ng mga pulis dahil sa matinding suporta ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Philippine National Police (PNP).

“Let us expect that more killings will happen under the war on drugs and under Duterte administration,” ani Alejano.

Hindi matanggap ni Alejano ang naging desisyon ni Duterte na ibalik si Marcos sa serbisyo matapos makasuhan dahil sa pagkakasangkot sa kontrobersyal na pagpatay kay dating Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr.

“The reinstatement of Supt Marcos et al to active duty is the height of impunity,” babala ng mambabatas.