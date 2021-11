‘Tish Tash’ bibida sa POPTV Kids

Mas lalawak pa ang mga pagpipiliang programa na maaring mapanood sa all-Pinoy streaming app na POPTV sa nalalapit na paglulunsad ng pinakabago nitong handog, ang POPTV Kids.

Ang POPTV Kids ang kauna-unahang all-kids programming sa mobile streaming para sa Pinoy bulilits na may edad 3 hanggang 10. Nagsimula ito ngayong Linggo (Nov 21).

“Kami ang unang SVOD platform sa bansa na nag-offer ng isang all kids programming lalo na sa panahon ngayon na madalang na tayo makakita ng kids content sa telebisyon. Dito, mae-enjoy ng mga bata ang iba’t ibang pre-school at kids shows ng libre kahit walang subscription. “Bukod pa riyan, lahat ng palabas dito ay naka-dub sa Filipino kaya naman mas maiintindihan at mas makaka-relate talaga sila sa kwento,” sabi ni Jackeline Chua, COO ng POPTV.

Babandera sa listahan ng kids shows sa POPTV Kids ang Filipino-dubbed version ng International Emmy Kids Awards-nominated pre-school show na “Tish Tash,” na mapapanood sa Pilipinas sa kauna-unahang pagkakataon.

Mapapanood din ang “George of the Jungle,” “The Journey of Long,” “Ella Bella Bingo,” “Tilda Appleseed,” at “The Kids from Seagull Street,” na pawang co-produced ni Chua kasama ang CEO ng POPTV na si Jyotirmoy Saha sa pamamagitan ng kanilang respektibong animation companies na Synergy88 Entertainment Media at August Media Holdings.

Sa isang pindot lang ay mapapasok ng inyong mga chikiting ang mundo ng POPTV Kids gamit ang POPTV app. Dahil sa child-lock feature nito, hindi kailangang mag-alala ng mga magulang na mapanood ng mga bata ang mga programang hindi angkop sa kanila dahil kinakailangan nila ng password bago muling makita ang mga programang para sa adult viewers.

Isa pang pasabog na inihahanda ng POPTV, ang POPTV Trip. Ito ang kauna-unahang in-transit streaming service sa bansa na tiyak mae-enjoy naman ng mga pasahero sasakay sa espesyal na POPTV buses.

“Mahalaga ang data para sa overall experience ng anumang streaming service lalo na dito sa Pilipinas. Kaya naman, gumawa ng paraan ang POPTV na mapadali ang panonood habang sila ay lulan ng aming partner bus companies. Simula pa lang ang POPTV Trip sa marami pang paraang ineexplore namin nang sa gayon ay mas maging accessible sa lahat ang aming app,” sabi ni Saha.

Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa facebook.com/poptvph o bumisita sa official website na www.poptv.ph. (Dondon Sermino)