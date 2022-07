Tirso kapalit: Liza Dino tsugi na sa FDCP

Habang isinusulat namin ang column na ito ay usap-usapan na sa showbiz na diumano’y mapapalitan na ang actress na si Liza Diño bilang Chairperson ng Film Development Council of the Philippines o FDCP.

Sa huling pakikipag-usap namin sa kanya, masaya ito dahil sa ginawang reappointment sa kanya for another three years ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Though, reappointed, aware si Liza na at the end, it’s still the new president’s decision kung sino talaga ang gusto niyang i-appoint.

Nag-submit si Liza ng report ng mga nagawa ng FDCP under her 6 years term, pero mukhang hindi rin ito nag-matter kung heto nga at may bago ng mauupo.

Isang veteran actor ang bagong Chairman ng FDCP ayon sa mga usap-usapan na itago natin sa initial niyang “P” na siyang tawag sa kanya. Well, ayon sa chika, si Tirso Cruz III nga raw o Pipo ang kapalit.

Siguradong ikinalungkot ito ni Liza, though sa brighter side, posible na nilang masimulan ng asawa na si Ice Seguerra ang planong pagkakaroon ng anak.

Ang director na si Joey Javier Reyes ay may post sa kanyang Facebook account tungkol sa pagpapalit ng chairman.

“Congratulations to the new chairman.

“May the coming years bring a truly meaningful and significant advancement to an industry that needs reassessment, revitalizing and reinventing.

“It is not about anybody. It is about everybody in the business.”

Solenn nagulat sa pagbubuntis

Ang unique ng preggy reveal na ginawa ng mag-asawang Solenn Heusaff at Nico Bolzico.

Kunwari ay may pino-promote silang dalawa na mobile x-ray app at sa x-ray ni Nico, normal ang scan sa kanya, pero nang si Solenn na, may baby na makikita sa result.

Dramang napa- “what?!” pa si Solenn. Pero sigurado naman na alam na niyang buntis siya.

So yun na nga, may baby number 2 na sina Solenn at Nico, meaning, magkakaroon na ng kapatid si Tili o Thylane.

Napakaraming masaya at nag-congratulate na celebrities kina Nico at Solenn. Kahit si Nico, nag-congratulate pa sa Misis niya, huh!

Ilan sa mga ito ay ang sister-in-law ni Solenn na si Anne Curtis at naaliw rin sa preggy reveal nila at sinabing, “Hahahahha I love this!!!”

Sey naman ni Anne Curtis, “Awwwww mommy love.”

At sunod-sunod na congratulations na mula kina Iza Calzado, Bianca Gonzalez, Ruffa Gutierrez, Andie Eigenmann, Jessy Mendiola at iba pa.

Bea-Dom, Julia-Gerald kabugan ng rampa sa Thailand

Talaga yatang magkarugtong na ang mga “pusod” huh, ng mga mag-sweetheart na sina Bea Alonzo at Dominic Roque at sina Gerald Anderson at Julia Barretto.

Akalain mo ‘yun na sa dami ng bansa sa buong mundo, heto at sabay pa sila na nasa bansang Thailand.

Base sa mga Instagram stories posting nila, ang JulRald ay nasa Thailand para magbakasyon. May mga post sila na sinubukan din nilang sumakay ng tuktuk at ang tila walang katapusang food trip nila.

Ang BeaDom naman ay may TVC shoot. Posibleng si Bea ang may TVC shoot at bukod sa kanyang glam team, sumama na rin si Dominic para segue way na ng konting bakasyon.

Madalas maintriga ang dalawang lovebirds na kapag nag-post ang isa na magkasama o may out-of-town, sinasadya o nagkakataon lang, meron din daw post ang isa.

Eh ngayong pareho silang nasa Thailand, may mga netizen na nag-iisip na sana raw, magkasabay ang apat sa isang lugar o magkasalubong.

Magiging hudyat na raw kaya ‘yon para magkabati-bati na sila o dedmahan lang ang magaganap?

Pero abang-abang nga ang mga ‘Marites’ sa kabugan ng posting ng dalawang magdyowa!

Sa ngayon, sino ba ang mas angat sa pag-post ng mga restoran, o pagkain, o mga lugar na pinapasyalan nila?