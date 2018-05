Tirador ng transmission line, electric cable ng LRT-2 arestado

Nahuli ang isang ‘tirador’ habang nakatakas ang kasamahan nito na magnanakaw ng transmission lines at mga electric cable ng Light Railways Transit 2 matapos na maaktuhan pinuputol ang mga kable, kamakalawa ng hapon sa may LRT Pureza Station sa Sta. Mesa, Maynila.

Nasa kustodiya ng Manila Police District-Police Station 8 ang suspek na si Bernardo Rono, 48, residente ng 4514 V. Francisco St. Sta.

Mesa habang nakatakas naman ang kasama nitong nakilala sa alyas na ‘Jessie’, taga Sampaloc.

Naaktuhan umano ni Alex Balino, supervisor ng LRT-2, ang mga suspek na pinuputol ang mga kable ng transmission line ng tren.

Nakatakbo umano si Jessie pero nahuli si Rono at nakumpiska sa kanya ang kable na nagkakahalaga ng P80,000 at isang lagaring bakal.

Itinurn-over si Rono sa MPD-PS8 para sa imbestigasyon at pagsasampa ng kaukulang demanda.

Nabatid na sinampahan ng kasong pag­labag sa Sec.3 ng RA 7832 (Theft of Electric Power Transmission and other materials, ang suspek sa Manila Pro­secutors Office. (Juliet de Loza-Cudia)