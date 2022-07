Tips para mabilis tumubo ang buhok

Ang pagkakaroon ng shiny-straight-healthy hair ang isa sa pinapangarap ng lahat. Malaki rin ang ambag ng pagkakaroon ng maayos na porma ng buhok sa ating panlabas na itsura. Bukod sa ating ngiti ay buhok ang unang napapansin ng tao tuwing tayo’y makikita.

Ayon sa NYU Langone Health, higit sa 80% sa populasyon ng lalaki at halos kalahati ng populasyon ng mga babae ang nakakaranas ng hair loss sa kanilang lifetime. Kaya naman sumulpot ang iba’t ibang paraan para sa pagpapatubo ng buhok.

At kung ayan ang hinahanap mo, aba! Ito na ang mga tips na maaari mong gawin para mabilis tumubo ang buhok.

Una na rito, ay ang pagkonsumo ng masusustansyang pagkain. Ilan sa mga ito ang mga pagkaing mayaman sa bitamina, mineral, at protina. Halimbawa nito ang gatas, mga gulay gaya ng broccoli, repolyo, at iba pang mga gulay.

Maaari ring kumain ng mga prutas at juices. Ito ang mga pagkaing mayroong Vitamin A, B- Complex, C, at E na mahalaga sa ating sistema para sa pagpapatubo ng buhok.

Pangalawa, ay gumamit ng castor oil. Isa ang langis na ito sa nakatutulong sa mabilis na pagpapahaba ng buhok. Karaniwan itong ginagamit sa maliliit na portion ng buhok sa katawan gaya ng kilay at pilik-mata pero ngayon ay maaari na ring i-apply sa buhok sa ulo.

Pangatlo, palagiang imasahe ang scalp o anit. Sa ganitong paraan, narerelax ang ating ulo at naactivate ang daloy ng dugo sa ating hair follicles upang mapabilis ang pagtubo o growth ng ating buhok.

Pang-apat, iwasan ang matinding stress. Malaki ang impact ng stress sa lagay ng ating buhok. Kapag masyadong stress o pagod ang isang tao, nagreresulta ito sa pagkalagas ng kanyang buhok. Kaya hangga’t maaari ay iwasan ito.

At ang panghuling tip, uminom ng mga food supplements at vitamins. Ilan sa mga uri nito na maaaring inumin ay fish oil, biotin, folic acid, at marami pang iba. Pero syempre bago magtake ng mga gamot na ito ay siguraduhing nagresearch muna ukol dito o nagpakonsulta sa inyong doktor. (Moises Caleon)