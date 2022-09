Tips para laging ganado sa trabaho

May mga araw na ‘di natin feel na gumalaw o gawin ang mga normal na ginagawa natin. ‘Yung gusto mo naman pero parang ayaw mo rin. Nakakatamad talaga lalo na sa panahon na panaka-naka ang pag-ulan na mag-uudyok sa’yo na humiga at magpahinga na lang.

Kung isa ka rin sa mga nakakaranas nito, huwag ka mag-alala! I gotchu. Ito na ang mga pwede mong gawin para lagi kang motivated o ganado.

Una na rito, ay magset ka ng goals. Tama! Maaari mong simulan sa short-term at long-term goals. Ito ang magsisilbing reminder mo kung bakit ka ba nagpapatuloy at bumabangon araw-araw (parang sa commercial).

Maaari itong mga pangarap, nais makita at mabili, o kahit mga bagay na kapag naisip mo ay mabubuhay muli ang apoy sa loob mo.

Sunod, ay magkaroon ng matibay at maasahang support system. Aminin man natin o sa hindi, may pagkakataong hindi tayo okay at tila wala tayong gana sa lahat. Kaya naman mahalaga na may mga taong maaari nating lapitan.

‘Yung kaya tayo pakinggan at bigyan ng piece of advice. Sabi nga, no man is an island.

Pangatlo, magpahinga. Darating at darating talaga tayo sa punto na parang ubos na ubos at pigang-piga na tayo. Kaya naman matutong magpahinga. Wala namang masama sa pagrerecharge ng sarili.

Huwag mong ipagdamot sa sarili mo ang pagkakaroon ng “break” dahil baka ang katawan mo ang sapilitang magbigay sa’yo nito.

Pahinga din pag may time, ‘di ka robot bes!

Pang-apat, maging nice ka sarili mo. Siguraduhin na laging positibong mga salita ang binibitawan mo sa sarili mo. Gaya ng, “I’m great!”, “I am talented!”, “I am powerful!”, “I am blessed!”, at marami pang iba.

At panghuli, ipagdiwang ang mga small win at big win mo. Malaki man ito o maliit, deserve nitong i-celebrate dahil pinaghirapan mo ito. ‘

Isipin mo na lang na bata ka ulit na tuwing may maganda kang nagawa ay may reward ka.

O, ‘di ba! Maraming maaaring gawin upang maging motivated sa araw-araw. Pero tandaan mo rin na okay lang naman tamarin o huminto saglit basta ang mahalaga magpapatuloy ka ulit. (Moises Caleon)