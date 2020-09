Tinutugunan natin ang kagutuman

Patuloy man ang pagtuon natin ng atensyon sa pagtugon sa pandemyang Covid-19, hindi natin tinatantanan ang masusing pagbalangkas sa polisiyang tutuldok sa kagutuman sa bansa – ang National Food Policy (NFP).

Hindi sagabal ang pandemya; katunayan, ito pa ang nagbubunsod sa atin na lalo pang pagbutihin ang paglikha ng pagkakataon upang iangkop ang polisiya sa itinuturing nating kaugnay na usapin ng pandemya – ang kagutuman.

Ang giyera para wakasan ang kagutuman ay nangangailangan ng sama-samang pagkilos. Isang kongkretong halimbawa nyan ay ang banner program ng Task Force on Zero Hunger: ang Enhanced Partnership against Hunger and Poverty o EPAHP.

Ang EPAHP ay naglalayong mapaangat ang produksyon ng sakahan at mapataas ang kita ng mga magsasaka at mangingisda, tiyakin ang seguridad ng pagkain at nutrisyon, pagaanin ang kagutuman sa pamamagitan ng pag-uugnay sa kanila sa mga institutional feeding programs ng gobyerno at gawing abot-kaya ang pagkain para sa lahat.

Sa ilalim ng programang ito, ang School-Based Feeding Program ng DepEd, ang Supplemental Feeding Program ng DSWD Child Development Centers, ang mga pasyenteng nakaratay sa ospital ng gobyerno, at ang mga nakapiit sa mga bilangguan ng DILG-BJMP ay direktang masusuplayan ng mga sariwang produkto mula sa mga magsasaka at mangingisda. Pinapabilis din ng EPAHP ang pagkakaloob ng support programs at serbisyo mula sa mga katuwang na ahensya na kinabibilangan ng TESDA, NIA, DOST, DTI, DA, Landbank at iba pang ahensya.

Inilunsad na rin ang Kasapatan at Ugnayan ng Mamamayan sa Akmang Pagkain At Nutrisyon (KUMAIN) Webinar Series noong ikatlong linggo ng Setyembre, na naglalayong itulay ang bawat sektor sa mga serbisyo ng gobyernong may kaugnayan sa pagkain.

Nais naming tiyakin na bagaman ang virus na ito ay pinipilit tayong limitahan sa pangangasiwa, hindi ito nangangahulugang hindi namin magagampanan ang tungkulin. Tuloy-tuloy po ang trabaho, tuloy-tuloy po ang ating pagtutok sa mandato natin laban sa kagutuman.

Nakatakdang ilunsad ng gobyerno ang National Food Policy sa World Food Day, na ginugunita tuwing Oktubre 16. Tutukuyin sa NFP ang mga pambansang prayoridad batay sa isang komprehensibong pag-unawa sa problema ng kagutuman at mga isyung may kaugnayan dito, at magbibigay ng isang roadmap para makamit ang zero hunger, na nakasalalay sa mga umiiral nang batas at mga alituntunin ng gobyerno.

KLARO.