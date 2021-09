Tinulungan ng mga vlogger: Taong grasa 1 taong nawawala nakauwi na

Nakabalik na sa kan­yang pamilya sa Caloocan City ang isang taong-grasa sa Bicol na mahigit isang taon na nagpagala-gala sanhi ng COVID-19 pandemic.

Sa tulong ng isang grupo ng charity vlogger, sa pangunguna ni Rab Matubang, nitong na­kalipas na buwan ay na­kita nila ang isang taong-grasa na naglalakad sa gilid ng kalsada sa Daet, Camarines Norte kaya na­man tinulungan nila ito, nilinisan at binigyan ng pagkain.

Kalaunan ay nagpaki­lala sa kanila ang lalaki na si ‘Christian’.

Ang grupong ‘Kalingap RAB’ ay kilala sa pagtulong sa kapwa lalo na sa mga nangangailangan.

Bagaman ‘hindi normal ang takbo ng pag-iisip,’ na­kausap nila nang maayos si Christian at sinabi nitong taga-Caloocan City siya at umalis sa kanila noong Hulyo 2020 hanggang sa makarating ng Albay sa hindi malamang paraan – kung naglakad lang ba ito o sumakay.

Ipinost ng Kalingap RAB ang video ng lalaki sa YouTube, kung saan may mga nakipag-ugnayan sa grupo na kamag-anak nila ang taong gra­sa, at may nagpadala pa ng picture, subalit hindi tumugma ang itsura nito.

Makalipas ang ilang araw, may isang babae na taga-Caloocan ang nakipag-ugnayan at nag­padala kay Matubang ng larawan na sinabing kapa­tid siya ni Christian at ang tunay na pangalan nito ay ‘Ryan’, kung saan may palatandaan sila sa kuko na tumugma naman.

Sa pamamagitan ng nasabing charity group ay naibalik sa tunay na pamilya si Ryan, na ayon sa ina niya, taong 2017 nang magsimulang mag­karoon ng pagbabago sa ugali ng anak.

Ipinagamot nila ito subalit nang magkaroon ng COVID-19 pandemic ay hindi na nila ito naibili ng gamot hanggang sa mawala na ang lalaki.

Labis-labis ang pasa­salamat ng pamilya ni Ryan sa Kalingap RAB na naging ugat kaya nila nakapiling muli ang nawawalang kaanak. (Orlan Linde)